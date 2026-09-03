Русская весна
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Русская весна

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«Почему бы не предъявить?»: В Европе ответили на выпад ФРГ в адрес России

«Почему бы не предъявить?»: В Европе ответили на выпад ФРГ в адрес России

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен призвал власти Германии предъявить общественности доказательства причастности России к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига.

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