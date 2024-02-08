Кирби: В интервью Путина Карлсону нет необходимости

В свете всплеска интереса общественности к интервью главы Российской Федерации Владимира Путина ведущему Такеру Карлсону координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби прокомментировал данный инфоповод.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии