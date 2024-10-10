Слишком много умных: почему школы России отказываются от учеников

Русский Колоколъ Alexander Legky/Global Look Press Слухи о том, что с этого учебного года попасть в 10-й класс среднеобразовательной школы стало очень непросто в России, активно обсуждаются в родительских чатах.
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