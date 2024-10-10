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  • alik3456 Джексон
    Раньше после ПТУ было намного легче поступить в ВУЗ , чем после 10...Слишком много умн...
  • alik3456 Джексон
    Ты не в америке...Слишком много умн...
  • alik3456 Джексон
    Будут только послушные педики...Слишком много умн...

Слишком много умных: почему школы России отказываются от учеников

Слишком много умных: почему школы России отказываются от учеников

Русский Колоколъ Alexander Legky/Global Look Press Слухи о том, что с этого учебного года попасть в 10-й класс среднеобразовательной школы стало очень непросто в России, активно обсуждаются в родительских чатах.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Будут только послушные педики...
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12 мин.
alik3456 Джексон
Ты не в америке...
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12 мин.
alik3456 Джексон
Раньше после ПТУ было намного легче поступить в ВУЗ , чем после 10...
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10 мин.

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