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В России запустили продажи нового кроссовера Kia Sorento от 4,4 млн рублей

В России запустили продажи нового кроссовера Kia Sorento от 4,4 млн рублей

В России официально был дан старт продажам Kia Sorento четвертого поколения.В конце 2023 года Kia Sorento был доступен от 7 500 000 рублей, сейчас, после ряда обновлений, он предлагается от 4 390 000 рублей.

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