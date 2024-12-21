Театр абсурда
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Театр абсурда

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ПАРТИЯ. ЕЩЁ ИГРАТЬ БУДЕМ?

ПАРТИЯ. ЕЩЁ ИГРАТЬ БУДЕМ?

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Новость номер один, Турция просит международное сообщество повлиять на Израиль, чтобы он срочно убрал свой контингент из Сирии.

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