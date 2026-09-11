Детсад в Екатеринбурге закрывают из-за вспышки ОКИ

В Екатеринбурге в детских садах всплеск кишечных инфекций. Группы уходят на карантин. Как рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка Александра, чья дочь посещает муниципальный детский сад на улице Шейнкмана, сегодня родителей предупредили о вспышке ОКИ и о карантине, который вводят с понедельника.