Израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» в Ливане

Истребители ВВС Израиля атаковали два военных объекта и две ракетные установки шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана в ответ на обстрелы израильской территории, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.
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