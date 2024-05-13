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Израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» в Ливане

Израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» в Ливане

Истребители ВВС Израиля атаковали два военных объекта и две ракетные установки шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана в ответ на обстрелы израильской территории, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

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