Секретные переговоры между США и нацистской Германией начались 80 лет назад

В 1990-х годах в отечественной публицистике обсуждали "план Даллеса": составленный якобы в конце Второй мировой войны документ американской разведки, в котором излагаются способы уничтожения СССР через моральное разложение.
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