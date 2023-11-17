Евросоюз решил ввести санкции против «Царских волков» из России

В рамках 12-го пакета санкций ЕС решил ввести ограничения против ряда россиян. В их числе глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и организации, которые в блоке называют частными военными компаниями или подразделениями волонтеров «Редут», «Андреевский крест», «Царские волки», «Конвой», «Факел», «Поток» и «РСБ-Групп».