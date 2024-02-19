Россия не Аргентина и не Украина, здесь не могут избирать клоунов или наркоманов. Конечно, как мы все знаем, история не знает сослагательного наклонения, но все же просто представим.
Если «бы» Навальный стал президентом
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вениамин Маркуц
Вениамин Маркуц markusb@mail.ru Так уж в России получается, что интеллектуальная оппозиция находиться в отлучке. Ну, не считать же оппозиционерами живущих на государственные деньги Зюганова, Миронова, Жириновского и (не помню вновь прибывшего из некой партии) хоть какой-либо оппозицией. Их не видно, не слышно да и программы их невнятны. А время от времени появляющиеся обязательно вляпываются в криминал либо на бытовом, либо на государственном уровне. Хотя причина такого понятна - нет соответствующей такой оппозиции в финансовой сфере, такой как в USA или Германии. Существующие в России капиталистические группировки тесно связаны с властью. А без денежной поддержки никакая оппозиция невозможна.
Ответить
21 час.
VORON VoronS
Россия не балаган!!! За балаганом в Эуропу!!!
Ответить
21 час.
Свежие комментарии