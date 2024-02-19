Если «бы» Навальный стал президентом

Вениамин Маркуц

Вениамин Маркуц markusb@mail.ru Так уж в России получается, что интеллектуальная оппозиция находиться в отлучке. Ну, не считать же оппозиционерами живущих на государственные деньги Зюганова, Миронова, Жириновского и (не помню вновь прибывшего из некой партии) хоть какой-либо оппозицией. Их не видно, не слышно да и программы их невнятны. А время от времени появляющиеся обязательно вляпываются в криминал либо на бытовом, либо на государственном уровне. Хотя причина такого понятна - нет соответствующей такой оппозиции в финансовой сфере, такой как в USA или Германии. Существующие в России капиталистические группировки тесно связаны с властью. А без денежной поддержки никакая оппозиция невозможна.