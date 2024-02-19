Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Если «бы» Навальный стал президентом

Если «бы» Навальный стал президентом

  Россия не Аргентина и не Украина, здесь не могут избирать клоунов или наркоманов. Конечно, как мы все знаем, история не знает сослагательного наклонения, но все же просто представим.

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Комментарии
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Вениамин Маркуц
Вениамин Маркуц markusb@mail.ru Так уж в России получается, что интеллектуальная оппозиция находиться в отлучке. Ну, не считать же оппозиционерами живущих на государственные деньги Зюганова, Миронова, Жириновского и (не помню вновь прибывшего из некой партии) хоть какой-либо оппозицией. Их не видно, не слышно да и программы их невнятны. А время от времени появляющиеся обязательно вляпываются в криминал либо на бытовом, либо на государственном уровне. Хотя причина такого понятна - нет соответствующей такой оппозиции в финансовой сфере, такой как в USA или Германии. Существующие в России капиталистические группировки тесно связаны с властью. А без денежной поддержки никакая оппозиция невозможна.
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21 час.
VORON VoronS
Россия не балаган!!! За балаганом в Эуропу!!!
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21 час.

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