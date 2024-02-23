«Арсенал», «Ливерпуль» и «МЮ» сыграют в США друг против друга

Первый матч пройдет 27 июля, в нем «Арсенал» и «МЮ» встретятся в Лос-Анджелесе. Затем «Ливерпуль» сыграет против «Арсенала» в Филадельфии 31 июля, а 3 августа мерсисайдцы будет противостоять «МЮ» в Колумбии из Южной Каролины.