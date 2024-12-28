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Козлов о 2:0 с «Северсталью»: «Салават» играл сконцентрировано, с большим объемом работы, прессинговал. Была нацеленность на борьбу и стыки»

Уфимский клуб одержал победу со счетом 2:0 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ и вышел на 1-е место на Востоке.

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