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Мигрантов лишат гражданства РФ за отказ встать на воинский учет: что ждет рынок труда

Мигрантов лишат гражданства РФ за отказ встать на воинский учет: что ждет рынок труда

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении россиян приобретенного гражданства за отказ встать на воинский учет.

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Комментарии
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Александр Попов
Большинство из них не работало, не работает и не собирается работать, особенно которые приехали с бабами и выплятками. Они очень хорошо чувствуют себя на пособиях.
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9 час.
Балу -
И не только на воинский учет, но и на службу их сразу... Куда-будь в отдаленные районы со сложным климатом и тяжелым ручным трудом... Типа рыть вручную окопы в вечной мерзлоте... Года 3... С конфискацией...
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7 час.

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