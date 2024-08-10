Мигрантов лишат гражданства РФ за отказ встать на воинский учет: что ждет рынок труда

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении россиян приобретенного гражданства за отказ встать на воинский учет.
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