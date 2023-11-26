МО: ВС РФ улучшили позиции на Южно-Донецком направлении, уничтожив 80 солдат ВСУ

Вооруженные силы России улучшили свои позиции на Южно-Донецком направлении. В населенных пунктах ДНР подразделения группировки войск «Восток» уничтожили около 80 солдат противника, сообщили в пресс-службе Минобороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии