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Daily Mail, Великобритания. А нас за шо? "Антибританская" риторика Москвы вызвала панику в Лондоне

Daily Mail, Великобритания. А нас за шо? "Антибританская" риторика Москвы вызвала панику в Лондоне

Москва стала считать Лондон своим главным врагом, жалуется автор статьи для Daily Mail. Журналистка признает факт призывов Кира Стармера к продолжению украинского конфликта.

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