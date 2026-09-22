Жителей Лосиноостровского приглашают привить питомцев от бешенства на Хибинском проезде

Сентябрь — время позаботиться о здоровье домашних животных. Для жителей Лосиноостровского района удобнее всего сделать прививку от бешенства в Бабушкинской ветеринарной лечебнице по адресу: Хибинский проезд, дом 2.
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