Каникулы по цене двух: почему отдых в детских лагерях признали недоступным

Депутаты Госдумы направили обращение к правительству по вопросам организации детского отдыха. В нижней палате парламента назвали загородные лагеря недоступными для большинства детей и потребовали принять меры, чтобы исправить эту ситуацию.
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