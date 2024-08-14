“Никто не приехал” в театре “Суббота”: едем из Москвы – в Россию

О чём спектакль: В комедии “Никто не приехал” единственный участник провинциального литературного фестиваля, столичный молодой человек, оказывается комически одинок среди почти пасторальных жителей из глубинки.
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