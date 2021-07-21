Не надо внешних врагов, достаточно собственного предателя

Сергей ЕПолитикаНе надо внешних врагов, достаточно собственного предателя В 1990 году вышла книга Ельцина «Исповедь на заданную тему». Я её прочитал. И поверил всему написанному.Вернуться к статье188НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ЛисуковВсё верно, только Вы не отметили ещё во сколько раз выросла преступность, в том числе особо тяжкие преступления! Потомки проклянут ЕБН и всех, кто его поддерживал и продолжает проводить его пагубную линию.Владимир ЛисуковВсё верно, только Вы не отметили ещё во сколько раз выросла преступность, в том числе особо тяжкие преступления! Потомки проклянут ЕБН и всех, кто его поддерживал и продолжает проводить его пагубную линию.Иван ИвановОт того что кто то не голосовал за этого алкаша, ничего бы не изменилось. Я и ряд моих друзей голосовали не за него, и что?.. А второй раз, когда он обделался с ног до головы, когда вся страна проголосовала за коммунистов, американцы сделали второй тур... И кто то еще сейчас хрюкает, что в 90е годы были самые честные выборы?... Да засуньте себе ваши выборы в...... Никогда в этой стране ни одного человека, после 91 года честно не выбирали, ни в один государственный орган..Елена игрикА сейчас, глядя на Зюганова в обнимку с Макфолом, вы полагаете, было бы по-другому, выиграй КП? Была бы неприкосновенной другая семья, и только лишь. А скорее всего, обе, как и сейчас. И не две (вся ГД).Вячеслав ДаньшинЕльцин просто ВРАГ всем русским и не понятно ПОЧЕМУ этой твари стоит на его родине дворец, куда водят наших детей и показывают его т.н. заслуги перед русским народом!?Natalia NikonorovaМы были очарованы свободой слова, демократией и прочими "радостями" прихода Ельцина. Но очень быстро поняли, что все это вранье. Также как все вранье о свободе слова, правах человека и демократии в т.н. цивилизованных странах. Но очень малая часть людей в основном наша оскотинившаяся тусовка) в это верит или притворяется, что верит. Совсем недавно некий очень известный (в узких кругах) режиссер с непроизносимой фамилией Райх....? говорил, что 90-е - лучшее время в его жизни - время свободы, время полной свободы. А то, что страна загибалась, разрушалась, люди умирали, теряли жизненные ориентиры. И это относилось к 95% населения!!! Это все ерунда, главное свобода - для бандитов, либералов, олигархов и прочей нечисти.НадеждаЭтой фразой РОССИЙСКИЙ президент сказал о себе ВСЁ!(( https://www.youtube.com/watch?v=Jk-lXwyT1cM&ab_channel=BooolDogНадеждаИ посмотрите этот позор, с какой насмешкой и даже презрением деБилл Левински смотрит на президента ВЕЛИКОЙ России!(( https://www.youtube.com/watch?v=mx-WyQtwMS0bngor68 АгеевГолосовали не за Ельцина, а против КПСС, В этом вся суть. Был бы на месте Ельцина кто-то другой, с таким же антикоммунизмом, голосовали бы за него.Анатолий АнатольевИУДА, как и горбатый!Компания ТЛКПодлая продажная тварь, ради личной власти разрушившая великую страну. Гореть ему и его приспешникам вместе с меченым в аду вечно.Светлана РыбчинскаяИ мне стыдно и обидно.Уже за расстрел всенародно выбранного Верховного совета.И ни одна западная гнида("демократическая") даже не вякнула,что это преступление!aleks virtМне не стыдно. Я ничего не могу сделать. Тут уж, голосуй не голосуй все равно ...БОБорис ОсиповГалина ЕмельяноваЧеловек судит по себе. Все голосовавшие за ЕБНа ПОВЕРИЛИ его уверениям. Мы долго были закрытой страной, пришел Горби, наплел с три короба, мы разглядели пустомелю поздно и снова обратились к вере в другого разухабистого парня. И снова только видимость и слова, слова... России по молодости её государственности не всегда везет с руководителями. А мы как дети: нам сказки и лапшу на уши а мы верим. Исторические личности где плюсов больше чем минусов: Иван Грозный, Петр Первый, Екатерина, Елизавета, Александр первый,Сталин, наш современник-Путин. Посмотрите какие депутаты? Почти каждый просто вор. А ведь МЫ их избираем! Не пора ли уже вылезать из подгузников и смотреть на жизнь через "взрослые" очки... Воздавать по делам а не по словам...Вячеслав ДаньшинВы полностью правы. России не везёт с руководителями, т.к. в начальники всегда лезли и лезут сволочи и подлецы и чтобы воздавать по делам нам всем надо самим поменяться из "одобрямся" в людей с честью и совестью.Василий РумановПРЕДАТЕЛЬ народа номер2 после горбачёва передал власть буржую а мы холопы кланемся на выборы не ходим это им наруку панфилова собирёт за вас голоса в партию врунов ииорюгbngor68 АгеевТебе по ебалу давно давали? Пора обновить, чтоб не гавкал.Комментировать
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