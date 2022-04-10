НХЛ. «Вашингтон» примет «Бостон», «Питтсбург» против «Нэшвилла», «Тампа» сыграет с «Баффало»

«Вашингтон» сыграет с «Бостоном» в очередной игровой день чемпионата НХЛ. «Питтсбург» примет «Нэшвилл», «Тампа» будет противостоять «Баффало», «Миннесота» сыграет с «Лос-Анджелесом».
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