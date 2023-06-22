Военное обозрение

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В конгрессе США одобрили резолюцию о передаче украинской армии ракетных комплексов ATACMS

В конгрессе США одобрили резолюцию о передаче украинской армии ракетных комплексов ATACMS

Один из профильных комитетов Палаты представителей конгресса США поддержал вынесенную ранее обеими партиями резолюцию с призывом к администрации президента Байдена о немедленном предоставлении украинской армии ракет ATACMS.

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