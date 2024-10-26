Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 391 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Истина простая:"Чем больше от Украины своеей земли заберем,тем меньше Европе и НАТО попадет"!В России высказал...
  • Бендер Задунайский
    С врагом не договариваются - врага унижтожают . Как говорил т. Жуков в киноэпопее " Освобождение" : Полная и безогово...В России высказал...
  • Ирина Галивец
    Для таких только смертный приговор!В Курской области...

Глава МИД Венгрии оценил парламентские выборы в Грузии

Глава МИД Венгрии оценил парламентские выборы в Грузии

Грузинский народ на выборах выразил свою волю, несмотря на попытки вмешаться извне. В результате правящая партия «Грузинская мечта» победила с большим преимуществом, с таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх