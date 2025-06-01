Рубио выразил Лаврову соболезнование в связи с терактами под Курском и Брянском

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях, сообщил МИД РФ.