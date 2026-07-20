MYM1 Daily Technical Analysis Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CBOT_MINI:MYM1! SinerjiPortfoy MYM1 - Micro E mini Dow Jones Industrial Index Daily Technical Analysis The Dow Jones Industrial Index continues to trade below its 21-day moving average, with selling pressure remaining in control.
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