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Чем Зеленскому ценен «Миротворец»

Чем Зеленскому ценен «Миротворец»

И почему на восьмой год государственного террора его заметил украинский омбудсмен Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Денисова потребовала от МВД и СБУ принять меры по исключению из списков сайта «Миротворец» информации о детях.

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