Страшные кадры массированного удара по Белгороду и его последствий (ФОТО, ВИДЕО)

АЮ

Александр Юткин

С такими только о мире говорить. Газку подбросить. Ну, нет! Уничтожать всё, что шевелится. Какие границы?! Нашли самураев. Украина превратилась в сплошной бандеровский хутор в натовском обличье и под знаменами гитлеровской Германии. И что делать должны говорить не предсказатели, а военначальники и настоящие государственные деятели. Должны найтись. Не все же охренели от халявы и безнаказанности. Но пока мужики только на Бога надеятся. Бог их хранит. Но и этим «от бога»» опомниться уже пора, а не увещевать ворье и прохвостов, подменяющих реальные дела выставками и мультяшными роликами.