Русская весна
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Русская весна

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Страшные кадры массированного удара по Белгороду и его последствий (ФОТО, ВИДЕО)

Страшные кадры массированного удара по Белгороду и его последствий (ФОТО, ВИДЕО)

Страшные кадры массированного удара по Белгороду вечером 30 августа и последствий обстрела ВСУ. По жилым районам областного центра били из РСЗО «Вампир».

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
С такими только о мире говорить. Газку подбросить. Ну, нет! Уничтожать всё, что шевелится. Какие границы?! Нашли самураев. Украина превратилась в сплошной бандеровский хутор в натовском обличье и под знаменами гитлеровской Германии. И что делать должны говорить не предсказатели, а военначальники и настоящие государственные деятели. Должны найтись. Не все же охренели от халявы и безнаказанности. Но пока мужики только на Бога надеятся. Бог их хранит. Но и этим «от бога»» опомниться уже пора, а не увещевать ворье и прохвостов, подменяющих реальные дела выставками и мультяшными роликами.
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15 час.
Влад Философ
Жахнуть по Киеву. И немедленно.
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13 час.

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