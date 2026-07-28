«Король не спорит с пешками – он просто продолжает двигаться вперед». Икарди выложил пост после победы в суде над Вандой

Мауро Икарди выложил пост на фоне судебного разбирательства с бывшей супругой Вандой Нарой. В своих соцсетях экс-форвард «Интера» и «ПСЖ» опубликовал изображение, на котором он сидит на троне, установленном на шахматной доске.