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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Король не спорит с пешками – он просто продолжает двигаться вперед». Икарди выложил пост после победы в суде над Вандой

Мауро Икарди выложил пост на фоне судебного разбирательства с бывшей супругой Вандой Нарой.  В своих соцсетях экс-форвард «Интера» и «ПСЖ» опубликовал изображение, на котором он сидит на троне, установленном на шахматной доске.

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