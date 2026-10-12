На двоих 25 лет за предательство: в Сочи отец и дочь ответили за связь с украинскими кураторами

Суд в Сочи признал виновными отца и его дочь в совершении государственной измены. Установлено, что фигуранты действовали в интересах Украины, выполняя задания куратора из спецслужб.
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