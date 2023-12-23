Фарфоровая сказка: в Эрмитаже открылась выставка "Путешествие в страну детства"

На выставке собраны более 180 произведений мастеров, посвященных миру детства. Фото: Игорь Акимов. "Metro" Фото: Здесь есть и образцы мелкой фарфоровой пластики, и фарфоровые пласты, а также сервизы и композиции, блюда и вазы.