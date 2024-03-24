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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис о командной тактике: «Я все равно был намного быстрее, и в любом случае обогнал бы Пиастри»

На Гран-при Австралии команда приняла решение попросить Оскара Пиастри пропустить Ландо Норриса – поскольку тот был быстрее и находился на несколько другой стратегии.

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