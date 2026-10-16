Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина ответила на вопрос, общается ли она со спортсменами, с которыми работала в США.
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