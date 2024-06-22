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Тромбы после жвачки: этот подсластитель может провоцировать инфаркт и сгущение крови

Тромбы после жвачки: этот подсластитель может провоцировать инфаркт и сгущение крови

Некоторые добавки не такие полезные, какими кажутся на первый взгляд. Несмотря на низкое содержание калорий, один из подсластителей может нанести серьезный урон здоровью, если есть продукты с ним слишком часто.

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