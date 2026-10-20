В Севастополе продолжается сбор гуманитарной помощи для госпиталей.Волонтёры штаба общественной поддержки города принимают резиновые тапочки универсального размера, которые можно продезинфицировать.
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