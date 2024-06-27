Представлен мини-ПК Minisforum UM890 Pro на базе Ryzen 9 8945HS — он подходит для игр

Minisforum и RedMagic представили свои новые продукты на выставке MWC Shanghai 2024. Мини-компьютер Minisforum UM890 Pro основан на мощном 8-ядерном процессоре Ryzen 9 8945HS и графическом ядре AMD Radeon 780M, что позволяет играть в игры на минимальных настройках при разрешении Full HD.