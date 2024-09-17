Медики уверены, что к 2050 году супербактерии унесут жизни свыше 39 млн людей

Эксперты Всемирной организации здравоохранения и ведущие медики мира пришли к выводу, что инфекции, порожденные неуязвимыми для действия антибиотиков бактериями, или супербактериями, к середине столетия унесут более 39 млн жизней.
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