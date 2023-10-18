В Щукине начались клинические исследования двух вакцин против нового штамма коронавируса

В институте имени Н.Ф. Гамалеи, расположенном в Щукине, начались испытания вакцин, адаптированных под новый штамм коронавируса XBB-1, — двухкомпонентного «Спутника V» и однокомпонентного «Спутника Лайт» с обновленным антигенным составом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии