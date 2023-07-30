Психолог ЦСКА о деле Валиевой: «Психологическая защита сильного человека, который не дает себе возможности прожить эмоции, может дать трещину»

Во время Игр-2022 в Пекине началось расследование допинг-дела в отношении российской фигуристки. – Наблюдая за поведением Камилы Валиевой, можешь ли ты сказать, что она полностью оправилась от допингового скандала? – Люди переживают и более тяжелые трагедии, потери близких и так далее.