Психолог ЦСКА о деле Валиевой: «Психологическая защита сильного человека, который не дает себе возможности прожить эмоции, может дать трещину»

Во время Игр-2022 в Пекине началось расследование допинг-дела в отношении российской фигуристки. – Наблюдая за поведением Камилы Валиевой, можешь ли ты сказать, что она полностью оправилась от допингового скандала? – Люди переживают и более тяжелые трагедии, потери близких и так далее.
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