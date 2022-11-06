Николас Латифи: «После аварии в Абу-Даби было много оскорблений, но я получил поддержку от Хэмилтона»

Николас Латифи был рад поддержке со стороны Льюиса Хэмилтона после Гран-при Абу-Даби-2021. Пилот «Уильямса» признался, что после аварии в финальной гонке прошлого сезона, которая повлияла на ход заезда и привела к победе Макса Ферстаппена в чемпионате мира, его атаковали болельщики в социальных сетях, однако представители всех команд «Ф-12 и Льюис Хэмилтон, напротив, оказали ему моральную поддержку.