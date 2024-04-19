Самый юный крымчанин-пловец взял «золото» во Владивостоке

Команда с полуострова принимает участие в заплывах в рамках «Русского Кубка Тихого Океана». 19 апреля 2024 года, во второй день соревнований, 10-летний Саша Зубков стал победителем в заплыве на 25 метров.
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