yel

5 подписчиков

Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В Германии уговаривают власти отказаться от принципов в угоду Украине

Часть немецких политиков из собственной партии канцлера Германии Олафа Шольца впервые настаивает на поставках на Украину дальнобойных ракет Taurus несмотря на то, что минобороны ФРГ категорически отказалось от этого из-за страха перед Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх