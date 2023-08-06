В Германии уговаривают власти отказаться от принципов в угоду Украине

Часть немецких политиков из собственной партии канцлера Германии Олафа Шольца впервые настаивает на поставках на Украину дальнобойных ракет Taurus несмотря на то, что минобороны ФРГ категорически отказалось от этого из-за страха перед Россией.
Часть немецких политиков из собственной партии канцлера Германии Олафа Шольца впервые настаивает на поставках на Украину дальнобойных ракет Taurus несмотря на то, что минобороны ФРГ категорически отказалось от этого из-за страха перед Россией.
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