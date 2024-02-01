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Китай

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Китай готов сотрудничать со всеми сторонами для проведения международной мирной конференции по палестинской проблеме -- МИД КНР

Пекин, 31 января /Синьхуа/ -- Китай готов сотрудничать со всеми сторонами, чтобы как можно скорее провести более представительную, авторитетную и эффективную международную мирную конференцию по палестинской проблеме, разработать конкретный график и дорожную карту для воплощения в жизнь решения на основе принципа "два государства для двух народов" и поддержать Палестину и Израиль в скорейшем возобновлении мирных переговоров.

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