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Селена Гомес выходит замуж за Бенни Бланко

Селена Гомес выходит замуж за Бенни Бланко

32-летняя Селена Гомес выходит замуж за своего бойфренда, 36-летнего Бенни Бланко. Продюсер сделал ей предложение, а Гомес ответила "да", — об этом она рассказала в своём инстаграме*, поделившись фотографиями с кольцом.

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