«Ъ»: на территории Украины могут заблокировать Telegram

Украинские власти совместно с Евросоюзом обсуждают ограничение работы Telegram, сообщила глава украинского Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, акцентировав, что речь идет о штрафных санкциях и, возможно, о полной блокировке сервиса на территории Украины.