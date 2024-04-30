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«Ъ»: на территории Украины могут заблокировать Telegram

«Ъ»: на территории Украины могут заблокировать Telegram

Украинские власти совместно с Евросоюзом обсуждают ограничение работы Telegram, сообщила глава украинского Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, акцентировав, что речь идет о штрафных санкциях и, возможно, о полной блокировке сервиса на территории Украины.

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