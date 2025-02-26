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С нами не соскучишься!

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Ронда – колоритный испанский городок, «парящий» над глубоким ущельем

Ронда – колоритный испанский городок, «парящий» над глубоким ущельем

Ронда – колоритный испанский городок, родина корриды и одно из красивейших мест Андалусии. Удивительное расположение предопределило его дальнейшую судьбу, превратив из небольшой крепости на высокой скале в удивительный город с захватывающей историей и массой достопримечательностей, которые стали местом притяжения для каждого уважающего себя путешественника.

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