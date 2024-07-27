В Берлине отменили мероприятие бригады «Азов»*

Выступление представителей украинской бригады «Азов»* (запрещенная в России экстремистская и террористическая организация) в Берлине было отменено самими организаторами из-за протестов левых политических сил.
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