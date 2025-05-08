Квартальнов об 1:3 от «России 25»: «Мало эмоций было в игре у Беларуси, призывал ребят их достать. Было много технического брака, не восстановились»

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла белорусскую сборную (3:1) в матче Лига Ставок Тура сборной.
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