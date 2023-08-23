По Гоголю, как у Хлестакова было: десять тысяч одних курьеров...

Страна и люди

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Занюхивать надо Без преувеличения историческое предложение Владимира Зеленского насчёт обмена Белгорода на членство Украины в Североатлантическом Альянсе (кто не в курсе - Белгород такой же российский город, как Владивосток или Москва) у нас многие не оценили по достоинству и даже были замечания, что украинский президент это ляпнул в связи с передозировкой наркотиков, которые, как хорошо известно, он употребляет столь же регулярно, как и хлеб насущный (халу или паляницу - без разницы: с кокаином тройной очистки и та, и другая идут одинаково хорошо).

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