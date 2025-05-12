В «Динамо» поблагодарили ЭСК и КДК за отмену дисквалификации Карраскаля перед «Спартаком»

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался по поводу отмены дисквалификации нападающего Хорхе Карраскаля перед матчем против «Спартака», завершившимся со счетом 2:0 в пользу «Динамо».
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