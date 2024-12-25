Абсолютно во всех районах Смоленщины ввели запрет на запуски фейерверки и салютов в новогодние праздники

Запрет распространяется на использование пиротехнических изделий II и III класса опасности В Смоленской области запрет на запуск фейерверков и салютов в новогодние праздники будет действовать во всех муниципалитетах.
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