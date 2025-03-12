Присутствие миротворцев стран НАТО на Украине является для России угрозой. О самом неприемлемом условии окончания конфликта заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Марио Ноуфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.
Лавров назвал самое неприемлемое условие окончания конфликта на Украине
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Андрей Бедный
Надо границу с Украиной пока по Висле ориентировать, потом скорректируем если что...
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20 час.
Nikolay Kuchkov
Главное -не останавливаться пусть беседуют, а мы будем до Одессы и Николаева идти, оставим им 5 околольвовских областей и пусть там надкусывают яблоки, херачатся друг с другом, но если будут вооружаться, то и до границ дойдём.А кто нам мешать будет, то по соплям и получит, будь то макарон или ещё какой фрукт, всё равно!! Вот такой наш договор!
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20 час.
СБ
Сергей Бунцов
Миротворцы из НАТО для охраны добычи полезных ископаемых для себя.
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15 час.
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